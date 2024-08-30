Global Look Press/Serhii Hudakukrinform/Keystone Press Agency Военные вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливают, сжигают и грабят дома эвакуировавшихся из Курской области мирных жителей, заявил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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