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Выстоял бы СССР после потери Кавказа: мнение японцев

Выстоял бы СССР после потери Кавказа: мнение японцев

Эмблема компании «Сёва Секию Кабусики кайся» Иногда библиотеки приносят удивительные находки. Среди них — небольшая брошюра под названием «Кауказусу секию кара миру доку-со сен» или «Германо-советская война с точки зрения кавказской нефти», вышедшей в Токио в 1942 году.

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