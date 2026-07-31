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34% дают на возвращение Влаховича в «Ювентус». «Бешикташ», «Барселона» и «Наполи» – главные претенденты на игрока

Букмекеры принимают ставки на будущее Душана Влаховича. 26-летний нападающий находится в статусе свободного агента после ухода из «Ювентуса».

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