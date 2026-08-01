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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мишина и Галлямов исполнили программы сезона-2023/24 на мастер-классе в «Игоре»

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов исполнили старые программы на мастер-классе Тамары Москвиной на курорте «Игора».

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