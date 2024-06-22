Начальник пресс-центра группировки «Центр» ВС РФ: противник на нашем направлении за сутки потерял 410 человек Начальник пресс-центра группировки «Центр» ВС РФ: противник на нашем направлении за сутки потерял 410 человекПерехватив у ВСУ инициативу на поле боя и разгромив один из мощнейших украинских укрепрайонов в городе Авдеевка, российские военные продолжают планомерно освобождать территорию ДНР от оккупации войсками киевского режима.