Суд оставил в силе приговор экс-советнику гендиректора завода "Сибэлектротерм" Утиралову

Подсудимого признали виновным в мошенничестве – он похитил у предприятия почти 2 млн рублей.Новосибирский областной суд отказался изменить приговор бывшему советнику гендиректора ОАО "Сибэлектротерм" Олегу Утиралову.
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