Актер Бурляев заявил, что студенты театральных вузов должны учиться бесплатно

Актер Николай Бурляев заявил "Газете.Ru", что обучение в театральных вузах должно быть бесплатным. На пресс-конференции, посвященной запуску Творческой Лаборатории ON Lab от холдинга ON Медиа и Театра "Мастерская 12 Никиты Михалкова, народный артист России признался, что пока студентам не начнут помогать финансово, в стране не появятся выдающиеся режиссеры.
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