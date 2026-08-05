Актер Бурляев заявил, что студенты театральных вузов должны учиться бесплатно

Актер Николай Бурляев заявил "Газете.Ru", что обучение в театральных вузах должно быть бесплатным. На пресс-конференции, посвященной запуску Творческой Лаборатории ON Lab от холдинга ON Медиа и Театра "Мастерская 12 Никиты Михалкова, народный артист России признался, что пока студентам не начнут помогать финансово, в стране не появятся выдающиеся режиссеры.