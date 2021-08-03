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Приюту “Гранд Мухтар” в Братске передали корм и помогли убрать вольеры

Приюту “Гранд Мухтар” в Братске передали корм и помогли убрать вольеры

Приюту “Гранд Мухтар” в Братске передали корм и помогли убрать вольеры, где обитают животные. Мероприятие провели в рамках благотворительной акции, в которой поучаствовали сотрудники ГУФСИН и члены клуба спортивно-прикладного собаководства «Триумф».

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