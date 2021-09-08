Многодетные семьи смогут получить льготы на проезд по платным автодорогам в России

Российские многодетные семьи могут освободить от платы за проезд по платным автомобильным дорогам. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Российские многодетные семьи могут освободить от платы за проезд по платным автомобильным дорогам. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
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