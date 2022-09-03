В Лихославле прошла Международная конференция, посвященная переселению карел на тверские земли

В Лихославле, в Центре культуры и досуга, состоялось торжественное открытие II Международной научно-практической конференции, посвященная переселению карел на тверские земли, а также пленарное заседание, в которых приняли участие представители республик Карелия и Беларусь, представители Ассоциации финно-угорских народов России, Общественной Палаты Российской Федерации, Постоянного представительства Республики Карелия при Президенте Российской Федерации, Федерального агентства по делам национальностей, члены карельских автономий из различных уголков Тверской области.