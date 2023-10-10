CS 2 Prime Status ПОЛНАЯ СМЕНА ДАННЫХ ГАРАНТИЯ

⚡️ Автоматическая выдача аккаунта сразу после оплаты ✅ После покупки вы получаете аккаунт с CS2 + Prime Status Об Аккаунте: ✅ Данные выдаются от аккаунта Steam + данные от почты, которая привязана к нему ✅ Все аккаунты без привязки к телефону.