США выразили опасения насчет сближения России и Китая

Усиление сотрудничества России и КНДР будет представлять «серьезный вызов» для США, заявила 22 ноября спецпомощник американского президента и старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома Мира Рэпп-Хупер.
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