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Собор Архангела Гавриила православная церковь отмечает 8 апреля 2024 года

Собор Архангела Гавриила православная церковь отмечает 8 апреля 2024 года

Собор Архангела Гавриила православная церковь отмечает 8 апреля 2024 года Людмила АрхангельскаяВ апреле 2024 года православные Российской Федерации отмечают ряд важных церковных праздников, связанных с богатой историей христианства.

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