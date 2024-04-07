Собор Архангела Гавриила православная церковь отмечает 8 апреля 2024 года Людмила АрхангельскаяВ апреле 2024 года православные Российской Федерации отмечают ряд важных церковных праздников, связанных с богатой историей христианства.
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