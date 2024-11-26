В Петербурге силовики прибыли на стройплощадки и вручили повестки 40 рабочим

Всего проверили 300 человек Следователи при поддержке силовых органов провели на стройплощадках Петербурга и Ленобласти проверки и нашли более 40 человек, вступивших в гражданство РФ и не поставленных на воинский учет, пишет РИА Новости.
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