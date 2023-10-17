Спрос на склады в Петербурге близится к рекорду

При этом уровень вакантности достиг исторического минимума. За девять месяцев в Петербурге было арендовано 454 тысячи квадратных метров качественных складских помещений, что почти вдвое больше показателей за аналогичный период прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии