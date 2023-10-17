78.ru
Новости Экономика Общество Происшествия Культура СпортВласть
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

78.ru

520 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александер
    Высоко летели, низко упалиСтали известны по...
  • Максим Максимов
    Животных судить по 282 статьеВ Петербурге заде...
  • Andrey
    Наверное было бы правильно, вновь натурализованных граждан РФ, лишать автоматически гражданства, с обязательной без с...В Петербурге заде...

Спрос на склады в Петербурге близится к рекорду

При этом уровень вакантности достиг исторического минимума. За девять месяцев в Петербурге было арендовано 454 тысячи квадратных метров качественных складских помещений, что почти вдвое больше показателей за аналогичный период прошлого года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх