Отмена ЕГЭ и социализм.

Сергей Семенов

Даже не читал до конца. При всех "красивых" оболочках, кто не в курсе. ЕГЭ это система тестов придуманная для формирования рефлексов у даунов. Прочитайте зачем она в Америке создавалась. Никаких знаний она не подразумевает. На определённый раздражитель должен быть дан определённый ответ. ВСЁ! А система репетиторства подготовки к ГЭ, это узаконенная система взяток. По поводу поступления в средние и высшие учреждения. А они должны всех брать и в течении года отсеивать. И ни какие ГЭ при этом становятся не нужны. Экзамен в образовании это попытка всех под одну гребёнку подравнять. Кто не в курсе Эйнштейна дебилом в школе считали. Делайте выводы.