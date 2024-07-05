Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Отмена ЕГЭ и социализм.

Отмена ЕГЭ и социализм.

Капитализм построен на идее права собственности, тогда как социализм построен на идее ручного распределения ресурсов.

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Комментарии
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Александр Симаков
Вот сварщиков Вы зря обидели, сварщиками тупые тоже не смогут работать. 😀
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1 д.
Сергей Семенов
Даже не читал до конца. При всех &quot;красивых&quot; оболочках, кто не в курсе. ЕГЭ это система тестов придуманная для формирования рефлексов у даунов. Прочитайте зачем она в Америке создавалась. Никаких знаний она не подразумевает. На определённый раздражитель должен быть дан определённый ответ. ВСЁ! А система репетиторства подготовки к ГЭ, это узаконенная система взяток. По поводу поступления в средние и высшие учреждения. А они должны всех брать и в течении года отсеивать. И ни какие ГЭ при этом становятся не нужны. Экзамен в образовании это попытка всех под одну гребёнку подравнять. Кто не в курсе Эйнштейна дебилом в школе считали. Делайте выводы.
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1 д.
Людмила Фирстова
Сергей Семенов, а вы попробуйте пройти эти тесты, почувствуйте себя дебилом...не пройдёте...
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1 д.

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