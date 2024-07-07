Глава Центробанка предупредила россиян, у которых есть вклады и кредиты Юлия ЧелкановаГлава Центрального банка России Эльвира Набиуллина выразила серьезное предупреждение для россиян, которые имеют вклады и кредиты, относительно грядущих изменений в финансовой области.
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