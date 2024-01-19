Lamborghini Urus Performante — в полиции Дубая

Компания Lamborghini передала полиции Дубая новый кроссовер Urus Performante. Как отметил региональный глава Lamborghini Паоло Сартори, «мы рады продолжить наше сотрудничество с полицией Дубая, поддерживая их в их важнейшей миссии по обеспечению общественной безопасности».
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