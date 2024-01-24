Умеров просит инновации от Запада на «Рамштайне»

Сегодня в режиме онлайн состоялось очередное заседание «Рамштайна». Глава Пентагона Ллойд Остин, впервые появившийся на публике после госпитализации, открывая заседание, призвал союзников «копать глубже, чтобы предоставить Украине больше жизненно важных наземных систем противовоздушной обороны и перехвата».
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