Юбердо об Овечкине: «Невероятный бомбардир и отличный игрок, вкладывает всю силу в бросок»

Нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо оценил выступление форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, сделавшего хет-трик в матче команд в НХЛ (3:4).

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