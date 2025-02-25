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Вот такие проекты в металлургии РФ предлагает США

Россия и США выразили намерение ускорить сотрудничество в области металлургии. Обе стороны рассматривают возможность эксплуатации российских запасов редкоземельных металлов (РЗМ), а президент Владимир Путин предложил открыть американский рынок для алюминия из России.

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