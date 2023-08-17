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Открытая категория с участием трансгендеров появится на Кубке мира по плаванию

На первом этапе Кубка мира-2023 по плаванию в Берлине пройдут соревнования в открытой категории, где могут выступать трансгендерные спортсмены.

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