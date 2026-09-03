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War Premium Evaporates: Wheat Plunges As Putin Signals Black Sea Peace

War Premium Evaporates: Wheat Plunges As Putin Signals Black Sea Peace

War Premium Evaporates: Wheat Plunges As Putin Signals Black Sea Peace The most-active Chicago wheat contract has plunged nearly 7% since peaking late Wednesday morning, extending losses overnight after Bloomberg reported that Russian President Vladimir Putin had signaled the possibility of constructive peace talks with Ukraine.

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