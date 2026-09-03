War Premium Evaporates: Wheat Plunges As Putin Signals Black Sea Peace The most-active Chicago wheat contract has plunged nearly 7% since peaking late Wednesday morning, extending losses overnight after Bloomberg reported that Russian President Vladimir Putin had signaled the possibility of constructive peace talks with Ukraine.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым