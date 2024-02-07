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Александр Дудчак: От посла до премьер-министра: Маркарова бьёт рекорды в политических прыжках

Александр Дудчак: От посла до премьер-министра: Маркарова бьёт рекорды в политических прыжках

Послу Украины в США Оксане Маркаровой поручили озвучить важную для киевского режима новость. Она заявила в соцсетях, что в Сенате США 7 февраля будут голосовать по законопроекту о пакете международной помощи Соединенных Штатов, в том числе для Киева.

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