Александр Дудчак: От посла до премьер-министра: Маркарова бьёт рекорды в политических прыжках

Послу Украины в США Оксане Маркаровой поручили озвучить важную для киевского режима новость. Она заявила в соцсетях, что в Сенате США 7 февраля будут голосовать по законопроекту о пакете международной помощи Соединенных Штатов, в том числе для Киева.