Художник Ubisoft показал свой взгляд на Бэтмена и впечатлил дизайнера с 20-летни...

Художник Ubisoft показал свой взгляд на Бэтмена и впечатлил дизайнера с 20-летним стажем. Он уже хочет такую статуэткуСтарший 3D-художник миланского отделения Ubisoft Сальваторе Дитрани (Salvatore Ditrani) показал собственный взгляд на Бэтмена, опубликовав арты созданной им трехмерной модели персонажа.
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