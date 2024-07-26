Художник Ubisoft показал свой взгляд на Бэтмена и впечатлил дизайнера с 20-летни...

Художник Ubisoft показал свой взгляд на Бэтмена и впечатлил дизайнера с 20-летним стажем. Он уже хочет такую статуэткуСтарший 3D-художник миланского отделения Ubisoft Сальваторе Дитрани (Salvatore Ditrani) показал собственный взгляд на Бэтмена, опубликовав арты созданной им трехмерной модели персонажа.