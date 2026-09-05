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В прокуратуре Железнодорожного района Орла сменился руководитель

В прокуратуре Железнодорожного района Орла сменился руководитель

В Орле произошла смена руководства в надзорном ведомстве Железнодорожного района. Новым прокурором района, как сообщили в прокуратуре Орловской области, назначен Дмитрий Кленышев.

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