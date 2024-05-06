Кредиторы взыскали на 30% больше мелких долгов в 2023 году

Число закрытых исков о взыскании долгов по кредитам и займам на сумму основных требований до 50 тысяч рублей выросло на 29% — с 7,8 млн до 10,3 млн, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Верховного суда.
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