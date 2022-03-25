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ФРГ планирует к середине 2022 года вдвое сократить импорт нефти из России

ФРГ планирует к середине 2022 года вдвое сократить импорт нефти из России

Власти Германии намерены к середине 2022 года вдвое сократить импорт нефти из России. Об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека.

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