«Спаси нас, Господи»: Байден знатно опозорился на траурной церемонии

Президент США Джо Байден снова совершил глупую ошибку на публике. 80-летний американский лидер «потерял ориентацию» во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в День ветеранов на Арлингтонском национальном кладбище, ему потребовалась помощь почетного караула.
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