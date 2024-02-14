Президент России Владимир Путин пообещал сотрудникам МЧС индексацию зарплат и помощь с жильем. «Будем и впредь проводить индексацию денежного довольствия и зарплат, решать вопросы с обеспечением жильем и медицинским обслуживанием», — заявил Путин.
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