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Путин пообещал сотрудникам МЧС индексацию зарплат и помощь с жильем

Путин пообещал сотрудникам МЧС индексацию зарплат и помощь с жильем

Президент России Владимир Путин пообещал сотрудникам МЧС индексацию зарплат и помощь с жильем. «Будем и впредь проводить индексацию денежного довольствия и зарплат, решать вопросы с обеспечением жильем и медицинским обслуживанием», — заявил Путин.

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