Президент России Владимир Путин пообещал сотрудникам МЧС индексацию зарплат и помощь с жильем. «Будем и впредь проводить индексацию денежного довольствия и зарплат, решать вопросы с обеспечением жильем и медицинским обслуживанием», — заявил Путин.