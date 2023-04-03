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Экс-депутат Рады Кива назвал Зеленского избранником дьявола, на которого возложена задача уничтожения мира

Экс-депутат Рады Кива назвал Зеленского избранником дьявола, на которого возложена задача уничтожения мира

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива назвал украинского лидера Владимира Зеленского избранником дьявола, на которого возложена задача уничтожения мира.

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