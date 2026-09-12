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Власти Болгарии выявили сходство взрывов на складах оружейной компании EMCO

Власти Болгарии обратили внимание на сходство двух последних взрывов на объектах оружейной компании EMCO, которые произошли в нерабочее время на действующих предприятиях, сообщил глава МВД Иван Демерджиев, передает BGNES.

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