ТЦК разрешили применять шокеры и сети для охоты на украинцев

Российский военный блогер Борис Рожин сообщил в своем Telegram-канале о том, что на Украине территориальным центрам комплектования (ТЦК) было предоставлено разрешение на использование электрошокеров и сетей для задержания граждан.
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