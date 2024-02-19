Александр Беглов назначил Сергея Кропачева вице-губернатором Петербурга

Чиновник будет отвечать за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования. Губернатор Александр Беглов подписал постановление о назначении на должность вице-губернатора Петербурга Сергея Кропачева.
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