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Петербургский дневник

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  • Григорий Малахов
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Антон Шантырь: «Забег “Бегом с дневником” уже традиционный для нашего города»

Антон Шантырь: «Забег “Бегом с дневником” уже традиционный для нашего города»

По его словам, важно, что в забеге принимают участие маленькие дети, а также люди с ограниченными возможностями В четвертом забеге «Бегом с дневником», который проходит в Приморском парке Победы, принял участие председатель Комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь.

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