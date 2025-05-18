Антон Шантырь: «Забег “Бегом с дневником” уже традиционный для нашего города»

По его словам, важно, что в забеге принимают участие маленькие дети, а также люди с ограниченными возможностями В четвертом забеге «Бегом с дневником», который проходит в Приморском парке Победы, принял участие председатель Комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь.
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