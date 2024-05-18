Театр абсурда
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Театр абсурда

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Россия ждёт неурожая — мир встревожен

Россия ждёт неурожая — мир встревожен

  Медийная машина устроена так, что всегда использует наиболее горячие новости. И эта традиция порой выталкивает на обочину внимания действительно важные события, затертые другими раскрученными темами.

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