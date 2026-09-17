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В России стартовали трехдневные выборы: кто первым из глав регионов пришел на участок

В России стартовали трехдневные выборы: кто первым из глав регионов пришел на участок

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 сентября, ФедералПресс. Утром 18 сентября, в первые часы после открытия избирательных участков, губернатор Камчатского края Владимир Солодов опустил бюллетень в урну, став, таким образом, первым главой региона в России, который проголосовал на трехдневных выборах.

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