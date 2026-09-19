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Царьград

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Лариса Долина получила штраф в 4,5 тысячи рублей за дорожное нарушение

Лариса Долина получила штраф в 4,5 тысячи рублей за дорожное нарушение

С народной артистки России, Ларисы Долиной, взыскан штраф в размере 4,5 тысячи рублей. Исполнительное производство по акту Московской административной инспекции начато 17 сентября 2026 года.

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