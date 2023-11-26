Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Предателяя здесь не рады...

Всем   известно,   что  добрые     русские    люди  давно  уже  криком  кричат: Надёжа-государь, народ за тираном соскучился!  Добрым  русским   людям     грустно,  когда   они  заявления  типа "Все  граждане  России  имеют  право  вернутся  в  Россию"  и  "Каждый  имеет   право  на  своё    мнение".

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