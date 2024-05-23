За безжалостную правду можно простить": Военкор эмоционально отреагировал на арест генерала Попова

Именно это и ужалило! Солидарна на 100%. Не напоминает травлю Пригожина и Суровикина? Дай Бог ему остаться живым и поскорее выйти из этой ситуации.

Galina Bobryasheva

Мало того что эти во всю грудь награжденные генералы, которые и на передовой-то не были, воруют как не в себя, так они еще успевают травить боевых генералов, которые правду говорили и которые сражались с ворюгами, чтобы обеспечить солдат всем необходимым на поле боя! Вот что миллиарды делают! Суровикина выдавили, Пригожина устранили, теперь Попову мстят!