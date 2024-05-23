Истерики военкур радуют Сегодня целый день с удовольствием наблюдаю за истерикой военкурятника в связи с арестом предположительно коррумпированного генерала Попова.
За безжалостную правду можно простить": Военкор эмоционально отреагировал на арест генерала Попова
Комментарии
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Елена РаздъяконоваРеймер
Именно это и ужалило! Солидарна на 100%. Не напоминает травлю Пригожина и Суровикина? Дай Бог ему остаться живым и поскорее выйти из этой ситуации.
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13 час.
ИГ
Ирина Голота
Ага... "самый гуманный"...
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12 час.
Galina Bobryasheva
Мало того что эти во всю грудь награжденные генералы, которые и на передовой-то не были, воруют как не в себя, так они еще успевают травить боевых генералов, которые правду говорили и которые сражались с ворюгами, чтобы обеспечить солдат всем необходимым на поле боя! Вот что миллиарды делают! Суровикина выдавили, Пригожина устранили, теперь Попову мстят!
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10 час.
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