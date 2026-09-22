Более 1,5 трлн тенге направят на бесплатную медпомощь в Казахстане

Более 1,5 трлн тенге в этом году предусмотрено на гарантированный объём бесплатной медицинской помощи в Казахстане.
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Вот вот, помогай другим, а свои и так обойдутся.