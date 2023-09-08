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Жителя Качканара признали виновным в покушении на убийство жены и детей

Жителя Качканара признали виновным в покушении на убийство жены и детей

Городской суд Качканара приговорил 28-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на убийство своей бывшей жены и трёх детей к девяти годам 15 дням отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год.

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