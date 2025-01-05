Reuters: ХАМАС одобрило список из 34 заложников для обмена с Израилем

Палестинское движение ХАМАС одобрило список из 34 заложников, которых готово обменять в рамках первого этапа сделки по прекращению огня в секторе Газа, пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя движения.
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