Огромные бигмаки и похожая на ресторан бургерная: самые удивительные McDonald’s

А вы знаете, где искать самый стильный McDonald’s, похожий на ресторан, и почему макдак в Италии все же не стоит списывать со счетов? Узнайте об этом в нашем материале.
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