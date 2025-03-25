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Царьград

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Очень "жирные" цели: Эшелоны скорых и оцепление. Убиты генералы. Строжайшая секретность - "миротворцев" НАТО накрыли "Искандеры"

Очень "жирные" цели: Эшелоны скорых и оцепление. Убиты генералы. Строжайшая секретность - "миротворцев" НАТО накрыли "Искандеры"

Минувшей ночью русская армия нанесла серию мощнейших ударов по нескольким областям Украины – были поражены военные объекты, в том числе один из крупнейших складов Украины, а также военные предприятия.

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