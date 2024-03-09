Народные приметы 10 марта 2024 года в Тарасов день Анна ФедороваВ воскресенье, 10 марта 2024 года, православные отмечают церковное торжество в честь преподобного Тарасия, также известного как Тарасий Бессонный, или Тарасий-кумовщик.