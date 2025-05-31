Пленный ВСУ рассказал о помощи украинских военных бойцам ВС России в Часовом Яре

Взятые в плен в Часовом Яре украинские солдаты две недели помогали российским бойцам 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, сохранившим им жизнь, и сообщали своему командованию ложную информацию об обстановке.
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