Пленный ВСУ рассказал о помощи украинских военных бойцам ВС России в Часовом Яре

Взятые в плен в Часовом Яре украинские солдаты две недели помогали российским бойцам 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, сохранившим им жизнь, и сообщали своему командованию ложную информацию об обстановке.