Выводит яды, вызывающие рак: назван мощный природный защитник от опухолей Ольга ВайленкоЧеснок — один из самых древних и универсальных продуктов, который веками использовался не только в кулинарии, но и как лечебное средство в народной медицине.
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