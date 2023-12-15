Гаверн не исключил, что закончит бой с Шульским нокаутом

Скриншот видео Бой против россиянина Павла Шульского может закончиться нокаутом. Такое предположение сделал американец Джейсон Гаверн, который сойдется на ринге с российским бойцом в соглавном поединке турнира "Бойцовского клуба РЕН ТВ" 15 декабря.
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