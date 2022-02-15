Байден: Запад остановит «Северный поток — 2» в случае «агрессии» России

Вашингтон, 16 февраля. Президент США Джо Байден заявил, что страны Запада введут санкции против России в случае «агрессии» против Украины, Американский лидер отметил, что речь идет об ограничительных мерах в сфере экспортного контроля и финансов.
Вашингтон, 16 февраля. Президент США Джо Байден заявил, что страны Запада введут санкции против России в случае «агрессии» против Украины, Американский лидер отметил, что речь идет об ограничительных мерах в сфере экспортного контроля и финансов.
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